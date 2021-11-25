Редкие кадры: Орбакайте в платье Gucci появилась на светском рауте с повзрослевшей дочкой и Земцовым

Певица нарядилась для посещения премии журнала ОК!. С ней были ее родные. Для такого случая даже Клавдия выбрала броский наряд.

Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны. Она не скрывает, что в США у нее есть дом и квартира, но на родине ее всегда ждут близкие. Также она играет в театре и дает гастроли в России.

В этом году певица не только отпраздновала юбилей в Москве, но и снялась в кино. Осенью она регулярно появляется на разных мероприятиях. Артистка на днях воссоединилась с дочкой Клавдией, которая приехала к ней из Нью-Йорка.

Накануне Орбакайте посетила новогодние съемки. Она выступила на сцене в мерцающем платье. А вот вечером певица отправилась на премию журнала ОК!.

Она облачилась в струящееся платье с принтом и широкими рукавами гофре. Женственный наряд Gucci дополнили золотые ботильоны. Кристину сопровождал муж Михаил Земцов. Он не часто выходит в свет с женой. Также на ковровой дорожке позировала Клавдия в клетчатой мини-юбке.

«Вчера, после съемки в «Новогоднем огоньке», Клавочка впервые в жизни попросила взять ее с собой на светское мероприятие! Это была премия журнала ОК!. А я выгуляла платье из новой коллекции», — поделилась звезда.

А для сайта Teleprogramma.pro образ артистки оценила стилист-имиджмейкер Елена Павленко.

«Очень яркий и многогранный образ получился у Орбакайте в сочетании с обувью модниц из 70-х в современном прочтении. Бьюти-образ проработан на хорошем уровне, где в макияже сделан акцент на глаза, и волосы убраны в хвост, что гармонирует с ее выбранным нарядом, дополняя его. Специально продумано так, чтобы она в нем не потерялась. Платье в ее зоне лица выглядит очень выигрышно, так как яркий акцент в виде логотипа Gucci немного отдален от лица, что полностью сочетается с ее колоритом внешности. Также на платье имеется асимметрия с удлинением в виде красивого рукава напоминающие крылья Жар-птицы. Ну и завершает и в тоже время дополняет образ стильно выбранные ботильоны на платформе. Этот тренд полюбился модницам еще в 1970-х годах, где в сегодняшнее время современные дизайнерские дома продемонстрировали нам в своих коллекциях», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Павленко — стилист-имиджмейкер. Образование: академия PSFA, «Как стать востребованным стилистом» Ustyle school, курс Лизы Шатс «Сам себе стилист». Опыт работы — 1,5 года.

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