Лариса Гузеева может отправиться в тюрьму за клевету о покойном Валерии Гаркалине

Кроме того, телеведущей «Давай поженимся» грозит штраф до миллиона рублей.

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что телеведущая Лариса Гузеева может получить даже уголовный срок за клевету в адрес покойного актера Валерия Гаркалина.

«Действия телеведущей подпадают под статью «Клевета, совершенная с использованием сети Интернет». Наказание предусмотрено серьезное: от штрафа в размере до миллиона рублей до лишения свободы на два года. Если ранее знаменитость не привлекалась к уголовной ответственности, думаю, в этом случае все может закончиться штрафом». Андрей Алешкин

По словам Алешкина, родным Гаркалина следует написать заявление в полицию. Кроме того, они могут подать гражданский иск о возмещении вреда за репутационные потери, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Лариса Гузеева в соцсетях утверждала, что у Валерия Гаркалина не было прививки от коронавируса. Между тем родные актера после его смерти отметили, что Гаркалин ставил три прививки. Просто у него не выработались антитела.

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