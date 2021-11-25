«Я добра, красива, заботлива и нежна»: Семенович объяснила, почему будущему мужу с ней повезет

По словам певицы, ее мужчина станет рядом с ней самым счастливым человеком на свете.

Певица Анна Семенович в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему ее будущий муж станет самым счастливым человеком на планете.

«Мой мужчина, который у меня будет, он станет самым счастливым. Я очень заботливая. Я для этого человека сделаю все, когда буду знать, что это точно мой мужчина». Анна Семенович

По словам Анны Семенович, у нее потрясающая энергетика. «Я его буду подпитывать. Я добра, красива, заботлива и нежна. Но и с характером я. Он у меня не загуляет», — заявила Анна Семенович.

Напомним, что Анна Семенович никогда официально не была замужем. При этом она очень хочет наконец-то встретить любимого человека, от которого готова родить детей.

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