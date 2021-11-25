Исаев из «Уральских пельменей» раскрыл секрет, почему Светлаков не вышел на сцену на 60-летии КВН

Известный шоумен был в зале и следил за перипетиями борьбы юмористических команд.

Шоумен из «Уральских пельменей» Сергей Исаев объяснил, почему бывший участник команды из Екатеринбурга Сергей Светлаков не вышел на сцену в игре, посвященной 60-летию КВН.

«Думали о том, чтобы прописать несколько реприз и для него, но из-за плотного графика Светлаков до последнего не был уверен, что точно сможет посетить игру». Сергей Исаев

Как отметил Сергей Исаев, в жюри в этот раз собрались настоящие звезды: Сергей Шнуров, Юлия Пересильд, Дмитрий Песков, Геннадий Хазанов, Константин Эрнст и бессменный член жюри КВН Юлий Гусман, сообщает Е1.

Напомним, что в игре, посвященной 60-летию КВН, приняли участие не все участники «Уральских пельменей». Как отмечал Исаев, некоторые не смогли из-за определенных обстоятельств.

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