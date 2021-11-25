Сергей Исаев объяснил, почему «Уральские пельмени» в усеченном составе приехали на 60-летие КВН

Шоумен Сергей Исаев объяснил, почему на 60-летии КВН в Москве выступили не все «Уральские пельмени», хотя так планировалось изначально.

«Нас приглашали участвовать всей командой, но у некоторых ребят так сложились обстоятельства, что они не смогли участвовать. Поэтому мы согласились играть в сборной и правильно сделали». Сергей Исаев

Как заметил Сергей Исаев, на 60-летии КВН произошло единение клуба. При этом он подчеркнул, что на игре был юмор всех стилей и направлений, подходящий для любого возраста и статуса. Особенно всем было приятно поздравить с 80-летием бессменного ведущего Александра Маслякова, сообщает Е1.

Напомним, что в сборной из десяти команд «Тот КВН» от «Уральских пельменей» приняли участие Дмитрий Брекоткин, Максим Ярица, Сергей Исаев, Сергей Ершов, Александр Попов и Роман Постовалов. Им удалось выиграть кубок.

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