«Я действительно нахожусь в России»: Поклонская объяснила, почему не уезжает в Кабо-Верде

По словам экс-депутата Госдумы, еще не завершен ряд процедур по ее трудоустройству.

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская объяснила, почему до сих пор не уехала в эту африканскую страну.

«Я действительно нахожусь в России. Связано это с тем, что МИД России еще проводит необходимые процедуры касательно моего трудоустройства». Наталья Поклонская

По словам Натальи Поклонской, она не получает зарплату депутата Госдумы, потому что ее полномочия завершены.

Ранее Наталья Поклонская отмечала, что уедет в Кабо-Верде до 15 ноября. При этом в ряде СМИ прошла информация, якобы ей платят деньги в Госдуме, где она уже официально не числится, сообщают РИА «Новости».

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