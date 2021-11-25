«Будет безумием, если они оба вернутся в Великобританию»: принц Гарри и Меган Маркл не присоединятся к королевской семье на Рождество

Принц Гарри и Меган Маркл не присоединятся к королевской семье на Рождество. Стало известно, что внук Елизаветы II и его жена отклонили приглашение королевы.

«Гарри и Меган были приглашены присоединиться к остальной части семьи на Рождество. Но они этого не сделают. Я думаю, все понимают, что будет безумием, если они оба вернутся в Великобританию. Но им нужно залечить раны и продолжить жить дальше», — рассказал источник, приближенный к паре, изданию Page Six.

Елизавета II традиционно каждый год собирает всю семью в своем загородном поместье на рождественские каникулы. Герцоги Сассекские не принимают участия в этой традиции с 2018 года, когда переехали в США. Британцы обвинили принца Гарри в нежелании поддержать венценосную бабушку, которая в этом году впервые отметит Рождество без своего мужа. Принц Филипп умер в апреле этого года, не дожив до 100-летия несколько месяцев.

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