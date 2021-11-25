«Эксклюзивные кадры»: пасынок Макеевой показал, как записывают «Голубой огонек»

Андрей Мальков весной перебрался из Любляны в Москву.

Старший сын бизнесмена-строителя и нового мужа Анастасии Макеевой – 16-летний Андрей еще весной перебрался из Любляны в Москву. Юноша учится на проектировщика в одном из столичных колледжей, а в свободное время вместе со звездной мачехой и отцом посещает различные тусовки.

На этот раз в своем инстаграме Андрей показал, как записывают новогодние шоу-программы.

«Сейчас будут эксклюзивные кадры. Покажу, как записывается «Голубой огонек», ну, под который вы в новый год бухаете», — сказал Мальков.

Напомним, ранее Светлана Малькова заявила, что ее бывший муж требует алименты на сына. Сумма, которая устроит Романа Малькова, составляет 16 тысяч рублей.

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