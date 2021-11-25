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«В этом нет смысла»: Игорь Верник со скептицизмом оценил вероятность объединения МХТ и МХАТа

По словам актера, это все выдумки, которые не имеют под собой оснований.

«В этом нет смысла»: Игорь Верник со скептицизмом оценил вероятность объединения МХТ и МХАТа
Игорь Верник. Фото: Globallookpress.com

Актер Игорь Верник заявил, что он слышал версию будто бы в ближайшее время произойдет объединение МХТ имени Чехова и МХАТа имени Горького.

Константин Хабенский
Константин Хабенский. Фото: Globallookpress.com

«Я, конечно, слышал такую версию. Ее бесконечно обсуждают в последнее время. Но знаете, я ничего об этом не знаю. Я уверен, что это просто фейк. Выдумка, которая не имеет под собой никакого основания».

Игорь Верник

Как отметил Игорь Верник, его театру – МХТ имени Чехова — надо двигаться вперед. Он и другие актеры к этому готовы. Он знает это по реакции труппы, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в МХТ имени Чехова недавно появился новый худрук. Театр возглавил известный актер Константин Хабенский.

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