Сытно и быстро: звезда Comedy Club Марина Кравец поделилась рецептом салата из индейки с медово-горчичным соусом

Актриса и певица продемонстрировала, как оформить блюдо перед подачей, сняв видео.

В преддверии новогоднего застолья многие звезды озадачены не меньше, чем их подписчики, чем угощать гостей. Ведь хочется небанальных блюд, которые не только удивят, но и насытят. А еще будут легки в приготовлении.

Звезда Comedy Club Марина Кравец нашла рецепт, который предлагает взять на заметку хозяйкам. Это салат из индейки с медово-горчичным соусом. Подробности актриса опубликовала у себя в микроблоге в Instagram.

Для приготовления салата нужно взять: одно филе индейки, по паре веточек розмарина и тимьяна, рукколу, 50 гр кедровых орешков, 1 ч.л оливкового масла, соль по вкусу.

«Выкладываем на фольгу филе малое индейки, солим, добавляем оливковое масло и розмарин с тимьяном. Плотно заворачиваем и запекаем 40 мин на температуре 180 градусов. Готовое и подостывшее филе нарезаем ломтиками», — объяснила звезда.

Для соуса нужно вместе смешать до однородной массы: по 1 ст.л меда, дижонской горчицы и бальзамического уксуса, 2 ст.л кунжутного масла, 1 ч.л вустерского соуса, 30 мл соевого соуса и половинку лимона. Как подавать салат, Марина показала в видео. Быстро, а главное сытно. Приятного аппетита!

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