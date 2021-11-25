На голое тело: новая пассия Тимати показала, что надела тренировочный костюм без бюстгальтера

Новая девушка Тимура Юнусова, 19-летняя Саша Дони, ни дня не проводит без тренировок. Девушка занималась гимнастикой профессионально, но оставила спорт, сейчас же поддерживает форму для себя. И подписчиков, которых удивляет своими оверсплитами похлеще, чем у Анастасии Волочковой.
В этот раз девушка показала, в чем отправилась на тренировку. Красотка надела комбинезон на голое тело, отказавшись от бюстгальтера. При этом она продемонстрировала пышный бюст в расстегнутом до самой талии костюме.
Отметим, что даже будучи в отпуске на Мальдивах, где она недавно отдыхала с Тимати, Саша не отлынивала от тренировок. Она обожает растяжку и поэтому заниматься ей в радость.
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