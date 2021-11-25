«Она такая красавица!»: Борис Корчевников признался, что без ума от внучки Светланы Немоляевой

Как отметил телеведущий, он хочет познакомиться с молодой актрисой.

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что ему очень понравилась внучка Светланы Немоляевой – Полина. Она – актриса и дочь актера Александра Лазарева-младшего.

«Она такая красавица! Так на папу похожа, и на дедушку. Господи боже мой. Она с женихом вас познакомила?» — поинтересовался Корчевников. «Насчет женихов мы разговаривать не будем. А то я могу потом получить от нее», — заметила Немоляева.

«Просто вам никто не понравился еще. Мы, кстати, с вами соседи. Я на Тверской живу недалеко от вас. А когда Полина выходит из дома? Я там, может, прогуливаться буду. В магазин пойду». Борис Корчевников

Напомним, что Борис Корчевников до сих пор не женат. Он мечтает встретить девушку, которую возьмет в жены.

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