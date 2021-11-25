Самое время утепляться: Пынзарь устроила модный показ, пока выбирала шубку к зиме

Телеведущая долго не могла определиться, какую модель ей взять: короткую, длинную, белую или леопардовую.

Дарья Пынзарь, бывшая участница, а теперь ведущая реалити-шоу «Дом-2» давно завоевала среди поклонников звание модницы и иконы стиля. Подписчицы равняются на нее и просят совета, когда дело касается красоты или одежды.

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Да и сама Дарья обычно щедра на подсказки и идеи. С приближением холодов красотка отправилась за покупкой верхней одежды. И устроила из этого целый модный показ.

Теледива примерила несколько видов одежды – шубку длинную, шубку короткую, пальто, укороченную дубленку фасона «косуха», которыми похвасталась перед онлайн-аудиторией.

Девушка не смогла определиться, какую же модель взять. Она попросила совета подписчиков, и в комментариях мнения разделились: «Вам все идут», «Беленькое с черным поясом огонь», «Первое и последнее», «Леопардовое», «Белое шик». А вы, дорогие читатели, что думаете: какая вещь Дарье идет больше?

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