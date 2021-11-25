«Пьесы не подходили»: Немоляева объяснила, почему Захаров не давал ролей ее сыну в «Ленкоме»

Как отметила актриса, сейчас все кардинально изменилось.

Актриса Светлана Немоляева в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ее сыну актеру Александру Лазареву одно время худрук Марк Захаров не давал ролей в театре «Ленком».

«Там были такие спектакли, в которых, может, ему было нечего делать. Может, ему все это не очень нравилось. Может быть были какие-то пьесы, которые ему не подходили. Кто его знает. Но в какой-то степени Шура был в театре немножечко обижен». Светлана Немоляева

Как отметила Немоляева, сейчас у ее сына всплеск активности в театре.

«Он восстановил «Поминальную молитву». Я была на постановке. Мне очень нравится», — заметила Светлана Немоляева.

Напомним, что Александр Лазарев – один из ведущих актеров «Ленкома». Он лауреат государственной премии России.

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