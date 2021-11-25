Без слез не взглянешь: Гарик Харламов с кривыми зубами и волосами из носа покрасовался перед подписчиками

Резидент Comedy Club, шоумен Гарик Харламов любит удивлять и смешить людей не только с экрана телевизора, но и онлайн. Комик давно ведет страничку в Instagram, где публикует развлекательный контент самого разного содержания.

В новой публикации Харламов предстал в образе седовласого старца с глубокими морщинами, длинными волосами, в том числе из носа, и кривыми зубами. Артист снял себя на видео, в котором покрасовался перед подписчиками. «Мой китайский дед!», — подписал Гарик видео.

Фолловеры в комментариях зашлись от смеха. Образ показался им одновременно смешным, обаятельным и гротескным.

«Типичный жених с «Давай поженимся», «Похож на деда с башни Форд боярд», «Гузеева порчу навела», «Максим Горький», — состязаются в острословии подписчики.

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