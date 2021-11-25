«Наряд снежинки»: Загитова надела платье, как у Подольской за 15 тысяч рублей

Алина Загитова успевает изучать премудрости журналистики, ведет шоу «Ледниковый период» и не пропускает модные вечеринки. Так, на днях в Москве прошла премии журнала Glamour, на которой многие российские звезды буквально соревновались в дороговизне нарядов.

Например, Яна Рудковская сразила присутствующих платьем-бутоном за 3,5 млн рублей, а Юлия Пересильд отдала предпочтение итальянскому бренду и надела наряд за полмиллиона. Чуть скромнее оказалась Юлия Барановская. Ее платье с открытой спиной российского дизайнера стоит 247 тысяч рублей.

Алина Загитова выбрала «наряд снежинки». За трендами, судя по всему, олимпийская чемпионка не гонится. Бело платье с объемным рукавом было представлено российским брендом Viva Vox еще в 2015-м году. Несколько лет назад в таком на одной из красных дорожек блистала Наталья Подольская.

«Комсомольская правда» пишет, что после этого оставшиеся экземпляры распродавали со скидкой в 70%. Изначальная его стоимость – около 15 тысяч рублей.

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