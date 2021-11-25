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«Увидел ошалелую женщину»: Немоляева рассказала, как фанатки караулили Абдулова у «Ленкома»

Как отметила актриса, ее коллеге поклонницы буквально не давали спокойной жизни.

«Увидел ошалелую женщину»: Немоляева рассказала, как фанатки караулили Абдулова у «Ленкома»
Александр Абдулов. Фото: Globallookpress.com

Актриса Светлана Немоляева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как актера Александра Абдулова часто атаковали фанатки около «Ленкома».

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева. Фото: Globallookpress.com

«У Саши Абдулова была страшная история. Он сам рассказывал мне. Он выходил из «Ленкома» и подходил однажды к своей машине. Вдруг он увидел ошалелую женщину. Она полезла в карман зачем-то».

Светлана Немоляева

По словам Немоляевой, тогда Абдулов спрятался за машину.

«Она в это время кинула в него бутылку с какой-то кислотой», — заметила Немоляева.

Напомним, что у Александра Абдулова было много романов. Актер часто изменял своим любимым женщинам.

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Александр АбдуловПрограмма "Судьба человека"Светлана НемоляеваТеатр "Ленком"