«Увидел ошалелую женщину»: Немоляева рассказала, как фанатки караулили Абдулова у «Ленкома»

Как отметила актриса, ее коллеге поклонницы буквально не давали спокойной жизни.

Актриса Светлана Немоляева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как актера Александра Абдулова часто атаковали фанатки около «Ленкома».

«У Саши Абдулова была страшная история. Он сам рассказывал мне. Он выходил из «Ленкома» и подходил однажды к своей машине. Вдруг он увидел ошалелую женщину. Она полезла в карман зачем-то». Светлана Немоляева

По словам Немоляевой, тогда Абдулов спрятался за машину.

«Она в это время кинула в него бутылку с какой-то кислотой», — заметила Немоляева.

Напомним, что у Александра Абдулова было много романов. Актер часто изменял своим любимым женщинам.

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