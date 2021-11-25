«Не смотрел «Игру», к сожалению»: Галыгин высказался после попытки поцеловать Маслякова на КВН

Некоторые посчитали, что шоумен решил потроллить проект, который был приостановлен на канале ТНТ.

Шоумен Вадим Галыгин в беседе с Teleprogramma.pro высказался после попытки поцеловать бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 60-летии программы.

Некоторые посчитали, что таким образом Галыгин решил потроллить шоу «Игра», где был скандальный поцелуй двух мужчин.

«Я на границе нахожусь, поэтому мне не очень удобно говорить. Если честно, то я не комментирую вообще никакие новости. Я не смотрел «Игру», к сожалению». Вадим Галыгин

Напомним, что несколько дней назад в Москве состоялся юбилей КВН. Программе исполнилось уже 60 лет.

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