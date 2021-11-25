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«Не смотрел «Игру», к сожалению»: Галыгин высказался после попытки поцеловать Маслякова на КВН

Некоторые посчитали, что шоумен решил потроллить проект, который был приостановлен на канале ТНТ.

«Не смотрел «Игру», к сожалению»: Галыгин высказался после попытки поцеловать Маслякова на КВН
Вадим Галыгин. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Вадим Галыгин в беседе с Teleprogramma.pro высказался после попытки поцеловать бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 60-летии программы.

Александр Масляков
Александр Масляков. Фото: Globallookpress.com

Некоторые посчитали, что таким образом Галыгин решил потроллить шоу «Игра», где был скандальный поцелуй двух мужчин.

«Я на границе нахожусь, поэтому мне не очень удобно говорить. Если честно, то я не комментирую вообще никакие новости. Я не смотрел «Игру», к сожалению».

Вадим Галыгин

Напомним, что несколько дней назад в Москве состоялся юбилей КВН. Программе исполнилось уже 60 лет.

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