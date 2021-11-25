Аж молния не сходится: подруга Тимати не смогла застегнуть комбинезон на пышной груди и оставила его открытым

Отпуск Саши Дони и Тимати на Мальдивах давно закончился, а интерес поклонников рэпера к его новой избраннице не угасает. И 19-летняя красотка удовлетворяет любопытство онлайн-толпы по-своему оригинально.

Саша Дони регулярно провоцирует публику пикантными снимками. На этот раз красотка собралась в спортзал и показала, в чем именно будет тренироваться. Она не смогла застегнуть молнию на своей выдающейся груди и оставила ее открытой. Так и запечатлелась для микроблога.

Ранее Саша Дони впервые отреагировала на хейт от критиков, которые не перестают обсуждать ее внешность. Девушка в дерзкой манере подчеркнула, что пока она живет своей жизнью, люди тратят на нее самое ценное, что у ни есть, – время, прожигая его на ее страничке.

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