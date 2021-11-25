Присела и попрыгала: Каменских в мини-шортах потверкала своей пышной «как у Ким» прямо в камеру

Украинская поп-дива Настя Каменских любит снимать контент для соцсетей. Она делится не только кадрами с выступлений, фото и видео своих нарядов, но и делает специальные мини-ролики, которые предназначены только для публикации в микроблогах, таких как TikTok Instagram.

На кадрах для подписчиков красотка любит будоражить не только нарядами, но и горячими танцами. В новом ролике звезда потверкала своей внушительной «как у Ким» прямо в камеру: она в мини-шортах призывно присела, попрыгала и встала так, чтобы продемонстрировать всю красоту своей фигуры ниже пояса.

Напомним, Настя Каменских прославилась благодаря дуэту «Потап и Настя». В 2017 году группа прекратила свою историю, и каждый из солистов отправился в сольное путешествие. Сейчас исполнительница хитов «Попа как у Ким» и «Чумачечая весна» выступает под псевдонимом NK.

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