«Такие на пенсию не выходят»: директор КВН рассказал правду о Маслякове

Александр Масляков отмечает свой юбилей. Ему исполнилось 80 лет. Более 60 из них он является бессменным ведущим «КВН». «Клуб веселых и находчивых» в этом году тоже отметил круглую дату.

Накануне дня рождения Александр Масляков много времени провел на работе. Несмотря на почтенный возраст, он бодр и свеж. Директор программы «КВН» Виктор Вдовиченко отметил, что Масляков всегда был трудоголиком.

«Мое мнение, что такие, как Александр Васильевич Масляков на пенсию не выходят. Они работают всю жизнь. Даже вчера Александр Васильевич до 12 ночи был в Крокус Сити Холле, так как мы снимали юбилейной выпуск игры «КВН». Домой он попал только после часа ночи. Можно сказать, свой юбилей он начал праздновать в рабочей обстановке», — цитирует Вдовиченкова «Комсомольская правда».

К слову, для Маслякова этот год стал юбилейным во всех сферах. 22 октября он отметил золотую свадьбу со своей женой Светланой.

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