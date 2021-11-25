«Я все время в прямом эфире»: Екатерина Стриженова рассказала правду о пластических операциях

Звезда Первого канала Екатерина Стриженова в свои 53 года выглядит просто великолепно, по мнению фанатов. Периодически в Сети фолловеры подозревают, что телеведущая обращается к пластическим хирургам, чтобы продлить молодость.
Однако Стриженова развеяла эти слухи и домыслы.
«Вот когда тебя будут хоронить, тут о тебе пожалеют. А пока ты жива, да еще и работаешь, да еще и выглядишь нормально, значит, точно пьешь кровь младенцев и сделала 150 пластических операций. Для этого же нужен какой-то реабилитационный период, а я все время перед глазами в прямом эфире», — цитируют Стриженову 7 Дней.
Также Стриженова подчеркнула, что даже в пандемию она работала каждый день, поэтому времени на манипуляции пластических хирургов у нее просто нет.
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