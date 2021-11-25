Это не покажут по телевизору: Марина Кравец на «Импровизации» попала в «центрифугу»

Юмористка забралась в комнату, которая вращается на 360 градусов.

Звезда Comedy Club Марина Кравец стала гостьей на шоу «Импровизация» на канале ТНТ. Девушка не только поучаствовала в отведенной по сценарию части проекта, но и решилась на интересный эксперимент, отправившись во вращающуюся на 360 градусов комнату. Результаты сего смелого шага она показала в микроблоге.

больше по теме Модница в розовом: Клава Кока вышла в люди в кастомизированном комплекте Остаться в таком наряде незамеченной просто невозможно.

Комната в форме куба вращается медленно по часовой стрелке. Марина пыталась даже шутить, пока скользила по стенкам, плавно переходящим ей под ноги. После «испытания» красотка призналась, что это тот еще аттракцион.

«Не могла я не попроситься в перерыве в эту чудо-комнату, в которой ребята не только крутятся, выкручиваясь из разных ситуаций, но также шутят и пытаются выжить! Находиться там реально очень не просто и даже неприятно», — поделилась звезда.

Юмористка подчеркнула, что это не съемка, а ее личная инициатива, поэтому кадры из «центрифуги» в выпуск не вошли.

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