«Не пишите мне, что скоро роды»: Нюша намекнула, что уже стала мамой, опубликовав архивное фото в бикини

Нюша и ее муж Игорь Сивов ждут второго ребенка. В своем инстаграме артистка с удовольствием делится снимками, не скрывая живот. На этот раз она опубликовала фото, на котором позировала в ярком бикини.

«Не пишите мне про «опустился животик», «скоро роды». Это фото сделано месяц назад», — написала Нюша.

Тем самым певица дала понять, что уже родила малыша.

«Беременность бесконечная! Мне одной кажется, что идет уже 11-й месяц? Да она уже давно родила», — писали пользователи Сети.

Напомним, в 2018-м году Нюша родила дочь Симбу, которую долго скрывала от публики, не называя даже ее имени. Вторая беременность, по словам артистки, стала для нее полной неожиданностью.

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