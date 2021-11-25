С этого обычно начинаются романы: Медведева и Милохин слились в поцелуе

Фигуристка и блогер не постеснялись сделать это на глазах публики.

Пара фигуристки Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина – одна из романтичных на шоу «Ледниковый период» в нынешнем сезоне. Оттого поклонникам захотелось поверить, что молодых людей связывает нечто большее, чем просто сотрудничество на льду.

В очередном номере, который выйдет в эфир в ближайшие выходные, Милохин и Медведева перевоплотились в героев фильма «Человек-паук». И сыграли love story, слившись в поцелуе.

Кадры знакового момента, когда Медведева целует Милохина, то есть Мери-Джейн благодарит висящего вниз головой Человека-паука, прикладываясь к его губам, фигуристка опубликовала в микроблоге. И получила массу эмоций от подписчиков в ответ.

«Вот она любовь», «Они так мило улыбаются», «Аааа! Какие вы классные! Успехов вашей паре», «Я вас обожаю!!!! Вы прекрасны, так дополняете друг друга», «Такие фотки суперские! Уже не терпится увидеть номер», «Вы классная пара», «Даня Милохин и Евгения Милохина», — поженили пару в комментариях фолловеры.

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