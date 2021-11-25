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«Суд не увидел в Макеевой и ее муже звезд»: Малькова рассказала о борьбе за алименты

Бизнесмен-строитель хочет получать выплаты на сына.

«Суд не увидел в Макеевой и ее муже звезд»: Малькова рассказала о борьбе за алименты
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Более полугода Светлана Малькова борется за алименты на троих детей. Ранее многодетная мама заявляла, что Роман Мальков выплатил деньги в сентябре и после этого она не получала ни копейки.

Теперь же стало известно, что Роман требует с бывшей жены алименты на старшего сына.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Суд не увидел в Макеевой и ее муже звезд, поэтому их заявление о проведении заседания закрытым – отклонил. Отец года хочет алименты на 17-летнего сына в размере 16 тысяч», — написала Малькова в своем инстаграме.

Напомним, после развода Светлана с тремя младшими детьми осталась жить в Словении, а ее старший сын переехал к отцу и мачехе в Москву.

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