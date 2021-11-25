К Новому году готовы: Кудрявцева с мужем нарядили елочку высотой под самый потолок

Атмосфера праздника появилась не только во дворе теледивы, но и в самом доме.

К концу ноября многие звезды стали создавать себе настроение и уже приступили к новогоднему украшению дома и двора. В числе первых елочку поставил Филипп Киркоров. А за ним и другие селебрити.

Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым сначала оформили двор. Звездной блондинке захотелось праздника и начать его создавать красотка решила в саду. А теперь и дома – символ Нового года засиял гирляндами и создал атмосферу.

Игорь Макаров показал, какую елочку они с женой нарядили. Хвойное дерево высотой под самый потолок уже «готово» ко встрече нового года, как и сама звездная семья.

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