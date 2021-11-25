Как три поколения семьи Масляковых ведут КВН
Видео
Типичные ошибки в макияже, которые часто совершают многие девушки
Видео

К Новому году готовы: Кудрявцева с мужем нарядили елочку высотой под самый потолок

Атмосфера праздника появилась не только во дворе теледивы, но и в самом доме.

К Новому году готовы: Кудрявцева с мужем нарядили елочку высотой под самый потолок
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото: Global Look Press

К концу ноября многие звезды стали создавать себе настроение и уже приступили к новогоднему украшению дома и двора. В числе первых елочку поставил Филипп Киркоров. А за ним и другие селебрити.

Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым сначала оформили двор. Звездной блондинке захотелось праздника и начать его создавать красотка решила в саду. А теперь и дома – символ Нового года засиял гирляндами и создал атмосферу.

Игорь Макаров показал, какую елочку они с женой нарядили. Хвойное дерево высотой под самый потолок уже «готово» ко встрече нового года, как и сама звездная семья.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

КудрявцеваЛера КудрявцеваЛера Кудрявцева и Игорь МакаровНовости googleНовый год