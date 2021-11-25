«Ты даже не смотришь их истории»: Ксения Бородина дала понять, что знает новую пассию своего экс-мужа

Курбан Омаров несколько дней интригует подписчиков девушкой рядом с собой, но не показывает ее лица.

Телеведущая Ксения Бородина, общаясь с подписчиками микроблога, дала понять, что знает новую избранницу своего бывшего мужа Курбана Омарова.

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Принимая вопросы подписчиков, Бородина получила забавное замечание в своей адрес: мол, почему в отражении ее наручных часов никого нельзя разглядеть. Это оказался отсыл к истории бывшего мужа Ксении, в которой он показал металлический ремешок часов с загадочным женским отражением.

Когда Бородина поняла, о чем речь, то поспешила намекнуть, что знает, кто – та самая незнакомка в отражении Омарова: «Представь, что кто-то хочет тебя взбесить, а ты даже не смотришь их истории». Только имен теледива не указала.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров были в браке 6 лет. Но в августе 2021 года суд поставил точку в их отношениях.

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