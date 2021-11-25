Ах, эта родинка! Муцениеце в эффектном вечернем топе блеснула красивым декольте

Звезда сериала «Тобол» и шоу «Ледниковый период» Агата Муцениеце вместе с подругами отметилась на премии журнала «ОК!». Красотка для выхода в свет выбрала черный наряд из прозрачной органзы с пышной многоярусной юбкой и топом-бра.

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На вечеринке девушка показала себя на селфи, сверкнув декольте и соблазнительной родинкой в «ложбинке греха». Красотка, кажется, любовалась сама собой – за последнее время она очень похудела и рада тому, какие изменения в ее жизни происходят.

Напомним, агата Муцениеце прославилась после выхода сериала «Закрытая школа» на СТС. На проекте девушка повстречала своего суженого – актера Павла Прилучного, за которого вышла замуж и родила двоих детей. Но в 2020 году пара распалась.

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