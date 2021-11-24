Чтобы грудь выпадала из выреза: новая пассия Тимати показала, в каком костюмчике ходит в спортзал

Этой осенью рэпер Тимати дал своим поклонникам новый повод заговорить о себе. Музыкант несколько раз был замечен в компании длинноногой блондинки из Киева, которой оказалась 19-летняя Саша Дони, бывшая гимнастка. Девушка по сей день интересует фолловеров, ведь до сих пор непонятно, насколько серьезно все у артиста с ней.

Сама Саша Дони успешно пользуется своей внезапно обрушившейся популярностью. Она создает массу поводов, чтобы привлечь внимание, и очередной раз не заставил себя ждать.

19-летняя красотка показала, в чем ходит на тренировки, и этот костюмчик продемонстрировала на себе во всей красе. Из глубокого разреза едва не выпадала выдающаяся грудь Саши Дони, но саму девушку это ничуть не смутило.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!