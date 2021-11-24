«Давида оставили»: Ира Пинчук в кроп-топе и юбке с разрезом во всю ногу отправилась в ресторан с мужем

Экс-участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян решили в Дубае провести время только вдвоем.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ира Пинчук и Арай Чобанян предстоящую зиму решили провести в Дубае.

Некоторое время назад пара сняла здесь шикарную квартиру за 280 тысяч рублей в месяц и переехала вместе с маленьким сыном Давидом.

Накануне в гости к молодым родителям прилетела мама Арая Чобаняна. Она приехала поздравить сына с днем рождения, который он отмечает 24 ноября, и заодно понянчиться с малышом Давидом.

Пользуясь приездом бабушки, Ирина Пинчук и Арай Чобанян решили вырваться вдвоем в ресторан, чтобы отпраздновать день рождения молодого отца.

«Давида оставили с бабушкой, а сами выбрались в ресторан», — рассказала Ира Пинчук в сторис микроблога. «Будем отмечать вдвоем, как в старые добрые времена, в Сочи», — добавил Арай Чобанян. «И в двенадцать захотим спать», — с хохотом продолжила Ира Пинчук.

В ресторан она нарядилась в тотальный черный, сочетав кроп-топ с длинными рукавами с юбкой, разрез которой практически на всю ногу.

Напомним, накануне Ира Пинчук раскрыла свои доходы от ведения блога в Instagram. Они достигают нескольких миллионов в месяц.

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