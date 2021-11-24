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Умер актер Владимир Кузнецов, сыгравший в «Гардемаринах» и «12 стульях»

65-летний артист скончался в Москве.

Умер актер Владимир Кузнецов, сыгравший в «Гардемаринах» и «12 стульях»
Владимир Кузнецов. Кадр из фильма «Нам здесь жить»

23 ноября умер актер Владимир Кузнецов. Причина смерти пока не известна. Артисту было 65 лет. О смерти актера сообщил сайт Кино-театр.ру.

Владимир Кузнецов окончил ВГИК и работал в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Он принял участие в работе над 40 картинами. Вот некоторые из них: «Гардемарины, вперед!», «12 стульев» Леонида Гайдая, «Мертвы Души», «По законам военного времени» и «Одиноким предоставляется общежитие».

Последний раз актер снимался в кино в 1999 году.

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«Одиноким предоставляется общежитие»12 стульевГардемарины впередПо законам военного времени