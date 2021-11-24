«Жду, когда платьишки покупать буду»: Евгения Медведева в кроп-топе и брюках палаццо пришла на гендер-пати

Прославленная фигуристка Евгения Медведева порадовалась за своего коллегу Александра Энберта и его жену Алесю.

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась красивыми снимками в своем микроблоге.

На них она предстала с фигуристом Александром Энбертом и его беременной женой Алесей. Пара устроила гендер-пати, пригласив на него друзей, в число которых входит и Евгения Медведева.

Она дала понять, что у пары родится девочка.

«Люблю вас очень! Жду, когда платьишки покупать буду», — подписала Евгения Медведева снимок.

Стоит отметить, что Евгения Медведева и Александр Энберт вместе выступают в ледовом спектакле «Анна Каренина».

На вечеринку, посвященную будущему малышу, фигуристка пришла, облаченной в наряд в стиле спорт-шик. Евгения Медведева сочетала кроп-топ оттенка капучино с брюками палаццо цвета густых сливок и черными ботинками на толстой подошве.

Напомним, Евгения Медведева сейчас принимает участие в шоу Первого канала «Ледниковый период», где выступает вместе с тиктокером Даней Милохиным. Пара считается одной из ярких на проекте.

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