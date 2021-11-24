«Пару телефонных разговоров на эту тему состоялось»: Масляков рассказал, что повлиял на закрытие «Игры»

Александр Масляков рассказал, что повлиял на закрытие шоу «Игра» на канале ТНТ. Телеведущий считает формат нового телешоу воровством основной идеи Клуба веселых и находчивых. Масляков призвал разобраться с ситуацией, правда, не уточнил — кого.

«Пару телефонных разговоров на эту тему состоялось. Сначала я звонил, потом мне… Призывал разобраться. Ведь эти, с позволения сказать, «игроки», не потрудились даже что-то видоизменить, банально сделали кальку с проекта, который существует 60 лет», — рассказал создатель КВН в интервью ТАСС.

Также Александр Масляков рассказал, что с ним пытались связаться, чтобы уладить конфликт. Однако он принципиально не брал трубку и сейчас телеведущий с телеканалом СТС делает новый проект.

«Вот сейчас совместно с СТС мы делаем «Суперлигу». Соревнование типа нашего, но по-другому завернуто, иначе подается. И я не против. Да ради бога! Все по обоюдному согласию. Понимаешь? А с мародерами как договариваться?» — посетовал Масляков.

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