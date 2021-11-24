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«Это лучшее, что может быть для меня»: Алена Рапунцель рассказала об отношениях мужа с сыном от прошлых отношений

Экс-участница «Дома-2» призналась, что супруг очень любит Богдана.

«Это лучшее, что может быть для меня»: Алена Рапунцель рассказала об отношениях мужа с сыном от прошлых отношений
Алена Рапунцель с мужем Ильей Семиным и сыном Богданом. Фото: instagram.com/alenatoffi_official

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала об отношениях мужа с сыном от отношений с Ильей Яббаровым. Девушка призналась, что супруг отлично ладит с маленьким Богданом. Мальчик тоже очень любит своего отчима.

Скриншот stories Алены Рапунцель
Скриншот stories Алены Рапунцель: instagram.com/alenatoffi_official

«Он его и правда очень любит, Богдан тоже и я этому очень рада, наверное это лучшее, что может быть для меня», — рассказала Рапунцель в своем Instagram.

Напомним, 24-летняя звезда телестройки вышла замуж за 23-летнего Илью Семина в сентябре этого года. В марте пара станет родителями.

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