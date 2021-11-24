«Никогда не говорю о личной жизни»: Карина Андоленко развенчала слухи о многочисленных романах

Актриса Карина Андоленко развенчала слухи о многочисленных романах. Она старается не делиться с публикой подробностями личной жизни. Единственное, что известно – артистка не замужем. Ей приписывают отношения с Дмитрием Дюжевым, Егором Кончаловским, Алексеем Макаровым и Гелой Месхи.

«Никогда не говорю о личной жизни. Гела — мой однокурсник, с Димой Дюжевым мы вместе работали в театре, я очень трепетно к нему отношусь как к коллеге. С Егором нас постоянно почему-то женят. Ему безумно благодарна, потому что это человек, благодаря которому моя профессия сложилась. Он первый режиссер, утвердивший меня, когда даже не знала, что такое крупный план. Егор научил меня всему, приносил на съемочную площадку огромный список картин известных режиссеров, которые нужно посмотреть. Он мой учитель в кино, проводник. Мне приписывают романы практически со всеми моими партнерами, и сейчас я радуюсь этому, потому что стала относиться по-другому. Если говорят, значит, нам удалось в кадре сыграть так, что все поверили», — цитирует Андоленко журнал Антенна.

Слухи о романе Карины Андоленко и Алексея Макарова появились после того, как актеры вместе встретили новый год. Слухи подогрела бывшая возлюбленная Алексея, Виктория Богатырева. Она призналась, что не верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Позже сама Андоленко рассказала, что между ними с Макаровым ничего нет, кроме дружбы.

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