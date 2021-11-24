В образе плохой Снегурочки: Кошкина эротично расстегнула свой пушистый халатик и показала грудь в белом лифчике

Яна Кошкина поделилась с фолловерами закулисными кадрами работы над шоу ТНТ «Однажды в России». В преддверии Нового года она появится в проекте в костюме Снегурочки.

Однако Снегурочки особенной. Актриса очень сексуально позировала перед камерой, расстегнув свой пушистый голубой халатик и обнажив на публику белоснежный лифчик. Что говорить, сексапильности Яне Кошкиной не занимать.

Коллеги Яны Кошкиной, увидев, что она снимается для личного блога, пошутили, что она очень дорогая Снегурочка. Знойная брюнетка поспешила ответить, что это не так, что она даже может быть бесплатной.

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