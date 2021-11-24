«Главное, чтобы моему сыну было хорошо»: Лера Кудрявцева заговорила о своих отношениях с невесткой

Телеведущая Лера Кудрявцева уверена, что жена ее наследника Жана без ума от своей свекрови.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева почти одновременно стала мамой и бабушкой.

Три года назад у нее родилась дочка Маша, а незадолго до этого на свет появился внук Левушка, которому сейчас три с половиной года.

Наследником Леру Кудрявцеву осчастливил взрослый сын. Жану 31 год, он счастливо женат на возлюбленной по имени Анастасия.

Лера Кудрявцева считает, что у нее идеальные отношения с невесткой, а сама она свекровь мечты.

«Думаю, я лучшая свекровь! Со всеми нахожу общий язык. Всех люблю и помогаю. Главное, чтобы моему сыну было хорошо», — поделилась Лера Кудрявцева.

Что касается невестки Анастасии, то Лера Кудрявцева видит в ней заботливую маму своего внука и внимательную, заботливую жену.

«Моя невестка Настя прекрасная мама, конечно, она гиперопекает, трясется над моим внуком Левушкой, но мне это очень нравится. Я точно не та свекровь, которую ненавидят, мне кажется, Настя меня тоже любит», — призналась Лера Кудрявцева в беседе с «Антенной».

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