«Хоть и отменил репетиции»: Стас Садальский оправдался за свое отсутствие на похоронах Нины Руслановой

Актер Стас Садальский был дружен с ныне покойной Ниной Руслановой, но не смог прийти на прощание с ней.

В эту среду страна прощалась с любимейшей актрисой Ниной Руслановой.

75-летняя звезда театра и кино, талантливо воплотившая на сцене и экране множество ярких характеров, умерла в минувшее воскресенье, 21 ноября.

Актер Стас Садальский одним из первых сообщил о смерти Нины Руслановой, опубликовав пост в микроблоге.

Но на прощание с актрисой, которое состоялось в эту среду, 24 ноября, Стас Садальский пойти не смог. Вот как он это объяснил в Instagram.

«Нина мне говорила: «Я приму смерть как избавление». В нашей жизни все важно, и в том числе, смерть. Наверняка, не раз каждый задумывался о том, что же будет потом. Кто-то боится наступления этого момента, кто-то с нетерпением его ждет, а некоторые просто живут и не вспоминают о том, что рано или поздно жизнь подойдет к концу. Не смог пойти на прощание в Дом кино, хоть и отменил репетиции. Не хочу публичности. Прости и прощай, дорогая», — написал Стас Садальский.

Напомним, на следующий день после смерти Нины Руслановой дочь актрисы Олеся Рудакова опубликовала обширный пост в соцсети, в котором фактически обвинила врачей в гибели ее мамы.

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