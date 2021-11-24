Современное ретро: Кудрявцева после советов Хромченко пришла на съемки в бархатном платье по фигуре с жабо

Кружево в этом сезоне актуально как никогда.

Лера Кудрявцева предстала на съемках проекта НТВ «Секрет на миллион» в платье в винтажном стиле. Она выбрала приталенную модель из бархата с белыми кружевными манжетами и жабо.

О том, что сейчас в тренде бархат ранее рассказывала Эвелина Хромченко, заметив, что и другие ткани с привкусом роскоши актуальны. Среди них можно выделить жаккард, парчу, шелк, гобелен.

Кроме того, в моде кружево, которое всегда придает образам легкости и большую степень торжественности.

Ну а сочетание черного платья и белых манжет навеяло ассоциации со школьным стилем. О том, что он сейчас приветствуется, замечал Александр Рогов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.