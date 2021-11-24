Современное ретро: Кудрявцева после советов Хромченко пришла на съемки в бархатном платье по фигуре с жабо

Лера Кудрявцева предстала на съемках проекта НТВ «Секрет на миллион» в платье в винтажном стиле. Она выбрала приталенную модель из бархата с белыми кружевными манжетами и жабо.
О том, что сейчас в тренде бархат ранее рассказывала Эвелина Хромченко, заметив, что и другие ткани с привкусом роскоши актуальны. Среди них можно выделить жаккард, парчу, шелк, гобелен.
Кроме того, в моде кружево, которое всегда придает образам легкости и большую степень торжественности.
Ну а сочетание черного платья и белых манжет навеяло ассоциации со школьным стилем. О том, что он сейчас приветствуется, замечал Александр Рогов.
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