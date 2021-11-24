«Это космос!»: Хромченко рекомендовала дамам после 45 сексуальный наряд, в котором они сразят мужчин

Эвелина Хромченко заметила, что комплект, хоть и выглядит эротично, но совсем не вульгарен.

На «Модный приговор» Первого канала пришла 45-летняя героиня Полина, которая имела отличную фигуру и всячески ее старалась продемонстрировать при помощи облегающих и открытых одежд.

При этом дочь участницы проекта сильно ее стеснялась, и было из-за чего: ее наряды выглядели вульгарно и старомодно, будто родом из 2000-х. В итоге на шоу Полине предложили тоже секси-наряд и тоже в стиле нулевых.

Но Эвелина Хромченко заметила, что он не выглядит пошло, а винтажная тема органично вписана в современность. Стилист рекомендовала дамам солидного возраста, которые хотят выглядеть эротично, присмотреться к этому образу.

На Полине оказались надеты топ и юбка-карандаш из экокожи под змею, зеленые туфельки на шпильке и яркий бомбер.

«Это то, что вы любите, но только правильной длины, верного облегания. А бомбер вам дается для того, чтобы там, где надо, вы могли спрятать обнаженную линию живота», — сказала Хромченко.

«Это космос!» — восхитилась собой Полина.

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