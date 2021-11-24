«Опытный профессионал»: Путин поздравил Маслякова с юбилеем

24 ноября свой день рождения отмечает руководитель телепередачи «КВН» Александр Масляков. В 2021 году популярному ведущему исполнилось 80 лет.

С большим юбилеем легенду отечественного ТВ поздравили не только коллеги, но и президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

«И коллеги, и зрители, и дружная команда кавээнщиков по праву считают вас опытным профессионалом, наделенным огромным запасом творческой, созидательной энергии. Эти качества помогают вам на протяжении многих лет стоять у штурвала и задавать вектор движения такому масштабному проекту, как «Клуб веселых и находчивых», объединившему талантливых, увлеченных молодых людей по всему миру», — говорится в поздравлении.

Президент пожелал Маслякову-старшему здоровья и реализации намеченных им жизненных планов.

Напомним, что изначально Александр Васильевич учился на энергетика, но еще в студенческие годы начал работать на телевидении. Игра в КВН сделала его ведущим программы. Кроме нее, он вел передачи «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, парни!», «Веселые ребята» и многие другие.

Масляков является заслуженным деятелем искусств РФ, кавалером ордена Александра Невского, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладателем множества других наград и званий.

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