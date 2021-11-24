«А сзади люди ошалели!»: Каменских с тряпицей меж бедер игриво поделила свой «орех» надвое

Украинская дива призналась, что до своего похудения она сильно стеснялась собственной фигуры. И пляжные кадры никому не показывала.

Оказывается, Настя Каменских стыдилась своих пышных форм на пляжных фото и поэтому старалась не публиковать в Instagram такой «сочный» контент. Все это было пока певица не постройнела. Однако сейчас украинская дива без стеснения позирует в мини-бикини.

Так, примерив стринги с тонкой нитью меж бедер возлюбленная рэпера Потапа, сверкнула упругим крепким тылом на зависть всем стройняшкам. Артистка не собирается изнурять себя жесткими диетами ради мнимых идеалов красоты, но и запускать свое тело она не намерена. Собственно, выглядит поп-дива просто волшебно, что подмечают и ее поклонники.

«Шикарная фигура, Потапу очень повезло с красавицей женой», «Мы залюбовались, ну и почему бы не похвастаться такими прелестями», «А сзади люди ошалели!», «Между булками только тонкая ниточка», «Очень внушительный поплавок, с таким далеко не уплывешь», — шутят фолловеры.

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