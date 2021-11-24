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«Ну, вроде, я в форме»: Волочкова изучила свое отражение в зеркале в лазоревом купальнике монокини

Анастасия Волочкова готовится к субботнему выступлению.

«Ну, вроде, я в форме»: Волочкова изучила свое отражение в зеркале в лазоревом купальнике монокини
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press

Анастасия Волочкова в субботу выступит со своим спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка» в Москве. Балерина основательно подготовилась к представлению, подолгу репетируя и тренируясь в зале.

«Ну, вроде, я в форме. Бегу на репетицию. Буду счастлива танцевать и петь для вас», — написала Волочкова в личном блоге.

Звезда поделилась селфи, сделанным у зеркала, представ лазоревом купальнике монокини, который подчеркнул изящество форм Анастасии.

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Отметим, что недавно Волочкова отдыхала в Турции, где не забывала держать себя в руках. Звезда любит легкие салаты, ими она и баловалась в отпуске.

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