«Ну, вроде, я в форме»: Волочкова изучила свое отражение в зеркале в лазоревом купальнике монокини

Анастасия Волочкова в субботу выступит со своим спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка» в Москве. Балерина основательно подготовилась к представлению, подолгу репетируя и тренируясь в зале.

«Ну, вроде, я в форме. Бегу на репетицию. Буду счастлива танцевать и петь для вас», — написала Волочкова в личном блоге.

Звезда поделилась селфи, сделанным у зеркала, представ лазоревом купальнике монокини, который подчеркнул изящество форм Анастасии.

Отметим, что недавно Волочкова отдыхала в Турции, где не забывала держать себя в руках. Звезда любит легкие салаты, ими она и баловалась в отпуске.

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