«Степану сегодня три года!»: Безруков показал подросшего сына-блондина с карими глазами

Сергей Безруков — счастливый отец трех детей: дочки Маши и сыновей Степы и Васи. Всех детей ему подарила жена, режиссер Анна Матисон.

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24 ноября средний наследник Сергея Безрукова отметил день рождения. Артист в личном блоге показал подросшего сына со светлыми волосами и темными карими глазами.

«Степану сегодня уже три года! Расти большой, мой дорогой!» — написал Безруков.

Ребенок запечатлелся с кошкой Холли, вислоухой шотландкой, которую выпросила у родителей Маша. Правда, теперь с четвероногим другом все чаще играет именно Степан.

К слову, у Безруковых до котенка уже было животное — французский бульдог Полли. Он сумел найти общий язык с новым жителем их дома.

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