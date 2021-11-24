Картины в рамах и желтые стены: Лиза Галкина в кофте с рюшами предстала на кухне в родовом гнезде

Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают свих детей в старых добрых традициях. Они не балуют их гаджетами, дорогими вещами и суперизысканными трапезами.

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В личном блоге Максим Галкин показал их обычный утренний завтрак с бутербродами и чаем. Столь простая трапеза, стоит отметить, происходила в роскошных интерьерах. В кадр попала кухня артистов в их замке в Грязи.

На фоне ярких желтых стен выделялась мебель из натурального дерева, картины в массивных рамах, изразцы и стол, покрытый белой скатертью. Максим Галкин рассказывал, что строил свой дом в расчете на то, что он будет родовым имением для его детей и внуков. Поэтому вложил в него немало средств и душевных сил.

Лиза Галкина вела себя за столом сдержанно и воспитанно, к завтраку она спустилась в розовой кофточке с рюшами.

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