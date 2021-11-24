Гроб с телом Нины Руслановой под аплодисменты собравшихся вынесли из Дома кинематографистов

Гроб с телом актрисы Нины Руслановой под нескончаемые аплодисменты собравшихся вынесли из Дома кинематографистов, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro с места события.

Проститься со звездой советского экрана пришли сотни ее преданных поклонников. Многие на прощании не смогли сдержать слез по своей любимой актрисе.

На прощании были замечены многие известные актеры. Среди них Борис Галкин, Сергей Никоненко, Михаил Васьков и многие другие.

Нина Русланова запомнилась поклонникам по таким фильмам, как «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей». Она умерла от коронавирусной инфекции в возрасте 75 лет. Похоронят звезду на Троекуровском кладбище.

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