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«Она мне всегда давала советы»: Карина Мишулина вспомнила свое знакомство с Ниной Руслановой

Как отметила актриса, вместе с коллегой они играли в двух спектаклях.

«Она мне всегда давала советы»: Карина Мишулина вспомнила свое знакомство с Ниной Руслановой
Карина Мишулина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Карина Мишулина на прощании с Ниной Руслановой в Доме актера вспомнила свое знакомство со звездой, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Карина Мишулина
Карина Мишулина. Фото: Ольга Храбрых

«Мы познакомились в 2005 году. Играли вместе в двух спектаклях. Она мне всегда давала советы, а когда возникали какие-то сложности, то становилась примером того, как надо работать, играть и жить».

Карина Мишулина

Актриса Дарья Екамасова, которая также пришла на прощание, заявила, что Нина Русланова была человеком абсолютной свободы — актерской и человеческой, неповторимой.

Нина Русланова запомнилась поклонникам по таким фильмам, как «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей». Она умерла от коронавирусной инфекции в возрасте 75 лет. Похоронят звезду на Троекуровском кладбище.

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