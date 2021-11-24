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«Сын окреп, надо только решиться»: Масляков заговорил об уходе на покой

24 ноября Александр Масляков отмечает юбилей, ему исполняется 80 лет.

«Сын окреп, надо только решиться»: Масляков заговорил об уходе на покой
Александр Масляков. Фото: Globallookpress.com

Александр Масляков 24 ноября отмечает 80-летие. Глядя на бессменного ведущего КВН, в это, конечно же, верится с трудом.

Стать, искра в глазах, чувство юмора, как и на заре карьеры, — все при нем. И нелегко представить, что кто-то может заменить его в роли лидера юмористического проекта.

Александр Масляков. Фото: Globallookpress.com

Однако в интервью ТАСС в преддверии своего юбилея он сделал заявление, которое способно огорчить верных его поклонников. Телеведущий впервые заговорил о том, что уже задумывается об уходе на пенсию.

«У меня самого такие мысли уже есть. Об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться», — сказал Александр Масляков.

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