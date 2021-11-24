«Двухмесячной девочкой определили в детдом»: Никоненко на прощании с Руслановой рассказал о ее жизни

Как отметил актер, таких, как она, было совсем немного в нашей стране.

Актер Сергей Никоненко на прощании с актрисой Ниной Руслановой рассказал историю ее жизни, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

«Нина Русланова прожила непростую жизнь. Двухмесячной девочкой ее определили в детдом. Дали фамилию Русланова. В честь известной певицы Лидии Руслановой. И она не только оправдала, но и преумножила эту фамилию. Именитые режиссеры снимали ее в своих фильмах. Я снимался с ней в четырех картинах. Таких актрис у нас совсем немного. Одна она была такая. Светлая память». Сергей Никоненко

Высказался на прощании с актрисой в Доме кино и актер Александр Пашутин: «Говорят, что артисту не переиграть животное. Но Нина могла это сделать. Мы вместе снимались в картине «Золото скифов». Мы там играли мужа и жену. Причем сделали себе носы, изображая пьяных. Говорят, у нее был вздорный характер. Но для меня это было не так. Нам работалось замечательно. Для меня она стоит в одном ряду с Мордюковой, Гурченко. Только она могла так существовать в кадре», — сказал актер.

Нина Русланова запомнилась поклонникам по таким фильмам, как «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей». Она умерла от коронавирусной инфекции в возрасте 75 лет. Похоронят звезду на Троекуровском кладбище.

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